¡La FIA usará INTELIGENCIA ARTIFICIAL para vigilar a Checo Pérez en 2026!

La FIA inicia esta temporada una nueva era en el control de los límites de pista al presentar ECAT, un sofisticado sistema de inteligencia artificial para vigilar a Sergio Pérez y el resto de la parrilla de 2026.

Con esta innovadora tecnología se busca eliminar una de las polémicas más constantes en la Fórmula 1 de los últimos años, monitorizando al detalle el comportamiento de cada coche en cada curva mediante el rápido análisis de datos visuales.

La urgencia de esta evolución se hizo patente en el Gran Premio de Austria de 2023, cuando los oficiales tuvieron que revisar manualmente más de mil posibles infracciones, lo que provocó retrasos en los resultados finales. Ahora, gracias a estas nuevas herramientas de automatización desarrolladas junto a Catapult, el proceso se agiliza significativamente, reduciendo en un 95% los casos que requieren intervención manual.

El fundamento de esta estrategia es el concepto "Every Car All Turns". Este sistema identifica el contorno de cada vehículo y evalúa su posición respecto a puntos de referencia predefinidos en la pista. Chris Bentley, responsable de Information Systems Strategy en la FIA, explica que el procesamiento de tanta información resulta ahora mucho más eficiente.

El sistema se basa en un controlador centralizado de cámaras que permite establecer distancias desde un único punto y distribuir el procesamiento, apoyándose en potentes GPU para verificar la información en tiempo real. Además de las cámaras, la FIA utiliza un sistema de posicionamiento de altísima precisión. Al combinar diversas fuentes de datos se crea una “réplica digital” de la pista, lo que reduce la dependencia exclusiva de las imágenes visuales.

Esto posibilita analizar la línea blanca delimitadora, incluso en zonas no cubiertas por cámaras. Según Bentley, el uso de geofencing en los datos posiciona al sistema para detectar desviaciones de la trayectoria ideal; si un piloto se sale del camino, la anomalía se detecta de inmediato. El sistema también es capaz de determinar si el vehículo recorre una distancia mayor de la habitual, permitiendo observar diferencias en los tiempos de sector y retroceder para analizar el momento exacto en el que el coche abandonó el trazado.

Una de las novedades más destacadas de este año es el aumento de la transparencia hacia los equipos. La FIA puede ahora enviar de inmediato las imágenes de una infracción directamente a la escudería correspondiente, lo que agiliza el análisis de los incidentes y mejora el flujo de trabajo en la dirección de carrera. Además, el sistema emite alertas automáticas cuando un vehículo entra en una zona determinada o muestra comportamientos atípicos.

Bentley resume: "Nuestro objetivo es elevar el sistema a un nuevo nivel; opera de forma continua en todo el circuito, permitiéndonos comprender automáticamente cualquier situación. Esta evolución representa el paso de un proceso manual a uno semiautomatizado". Aunque la decisión final sobre sanciones sigue en manos de los oficiales, la base para el control es ahora completamente impulsada por datos. Después de años de desarrollo, este sistema entrará en funcionamiento la próxima temporada.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

