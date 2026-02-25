La ÚNICA forma en la que Hamilton fue un éxito en Ferrari

Aunque todos recordamos la desastrosa temporada 2025 de Lewis Hamilton en Ferrari, para la escudería de Fórmula 1 fue un año de éxito en términos económicos.

La ausencia de Hamilton en el podio, la falta de victorias en pista y la caída a la cuarta posición en el campeonato de constructores marcaron una campaña complicada en términos deportivos.

Fuera del asfalto, Ferrari celebró sus sólidos resultados financieros tras la publicación de sus cuentas anuales. Los ingresos provenientes de la competición crecieron en 2025, gracias a nuevos patrocinios que reafirman el atractivo del equipo en el automovilismo, mientras que los ingresos comerciales impulsados por una mejora en el ranking durante la temporada 2024 también contribuyeron al repunte.

La firma italiana informó que los ingresos combinados por patrocinios, actividades comerciales y valor de marca superaron los 800 millones de euros, un incremento del 22 % respecto al año anterior. Este resultado se atribuye, sobre todo, a los acuerdos de patrocinio y actividades de lifestyle, además del mayor rendimiento comercial derivado de la mejor posición en la temporada previa.

La llegada de Hamilton también dejó su huella en las arcas de Ferrari. Cuando el siete veces campeón se unió al equipo al inicio de 2025, trajo consigo acuerdos de patrocinio de gran valor tras su salida de Mercedes. Según Sponsorlytix, su primera aparición con el rojo generó 412.000 dólares gracias a patrocinadores como HP, IBM y Puma.

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

El crecimiento financiero de Ferrari en 2025

Fuera de la Fórmula 1, la marca Ferrari experimentó un notable crecimiento, alcanzando ingresos netos por 7.1 mil millones de euros, lo que representa un aumento del 7 % respecto al año anterior. Asimismo, los íconos italianos registraron un beneficio neto de 1.6 mil millones, un EBITDA de 2.8 mil millones (8 % más) y un flujo de caja libre industrial de 1.5 mil millones, un 50 % superior a los resultados de 2024.

Ferrari atribuye este sólido desempeño a la fuerza de todas sus áreas de negocio, desde la competición hasta el segmento de deportivos. Durante el año pasado, la gama de deportivos se vio enriquecida con el lanzamiento de seis nuevos modelos –296 Speciale, 296 Speciale A, Amalfi, 849 Testarossa, 849 Testarossa Spider y la primera fase de presentación del Ferrari Luce– que definirán las entregas a partir de 2026.

El CEO de Ferrari, Benedetto Vigna, explicó los resultados financieros: “En 2025 confirmamos la fortaleza de nuestra estrategia de volumen gestionada con precisión, apostando por el valor. Nuestro impresionante rendimiento – con ingresos que superaron los 7.1 mil millones de euros, un margen EBITA que aumentó 120 puntos básicos hasta un 29,5 % y un flujo de caja libre industrial superior a los 1.5 mil millones – fue impulsado por la variedad de productos, la personalización y los patrocinio.

La demanda por Ferrari sigue siendo muy sólida y, con disciplina, gestionamos el mercado de forma exclusiva: nuestro libro de pedidos ya se extiende hasta finales de 2027. Seguimos siendo fieles a nuestra identidad, mirando siempre hacia el futuro y comprometidos con el progreso.”

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!