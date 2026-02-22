Checo Noticias Hoy: Norris SE ARREPIENTE del ATAQUE; Russell SE LANZA EN CONTRA

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este sábado 21 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: Lando Norris SE ARREPIENTE del ATAQUE contra el mexicano y Max Verstappen. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ESCÁNDALO - George Russell SE LANZA EN CONTRA del mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: SHOCK - Ponen al mexicano POR DELANTE de Fernando Alonso para 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!