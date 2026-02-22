SHOCK: Ponen a Checo Pérez POR DELANTE de Fernando Alonso para 2026

A pesar de que Fernando Alonso era señalado como uno de los posibles candidatos al próximo campeonato, expertos ya lo han situado por debajo de Cadillac y Sergio Pérez en cuanto a rendimiento.

Con la llegada de Adrian Newey y el motor Honda que le dio cuatro campeonatos del mundo a Max Verstappen, se esperaba que Aston Martin diera un paso adelante en la parrilla.

Sin embargo, los test de pretemporada han mostrado algo diferente y los múltiples problemas del bicampeón han tenido efecto en las predicciones de los expertos. Por ejemplo, en SkySports consideran que Cadillac estará por delante de Aston Martin en 2026.

Ponen al equipo de Alonso en el último lugar de parrilla, con Cadillac, Williams y Audi por delante. Del otro extremo, Mercedes sigue a la cabeza, con McLaren detrás al frente de Ferrari, Red Bull y Alpine.

Relacionado: Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!