Aston Martin habría recurrido a la FIA para tratar de evitar que la temporada de Fernando Alonso sea un desastre.

Se reveló que Adrian Newey, jefe de equipo, expresó sus quejas al organismo sobre el pobre rendimiento que tiene la unidad de potencia Honda bajo estas nuevas regulaciones.

Eso fue lo que se informó en la BBC Sport: "Varias fuentes informaron a BBC Sport esta semana que Newey declaró en la reunión del miércoles de la Comisión de la F1 (el organismo regulador que incluye a todos los equipos, además de la F1 y la FIA) que el motor Honda no podía recuperar energía ni siquiera en el límite inferior de 250 kW, y mucho menos en el superior de 350 kW, que entra en vigor en determinadas circunstancias con la compleja normativa.

"La fiabilidad era tan baja que, al comienzo del último día de pruebas, Honda solo contaba con una batería y decidió limitar las tandas a tandas cortas. Un comunicado indicó que esto era para poder analizar los datos entre salidas a pista, pero al final, Lance Stroll solo dio seis vueltas en todo el día.

"Los problemas con el motor dificultan cualquier valoración del coche. No cabe duda de que era lento en las curvas, pero el Honda está funcionando tan mal que al equipo le resulta difícil determinar dónde se encuentra el coche y, por lo tanto, cómo mejorarlo.

"Esto se ve agravado por el hecho de que la primera caja de cambios interna de Aston (ya la habían comprado anteriormente) no se comunica correctamente con el motor y sigue comportándose de manera extraña, lo que hace la vida aún más difícil para los conductores", informaron.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

