ÚLTIMA HORA: Cadillac y Checo sufren TERRIBLE FILTRACIÓN

Sergio Pérez y Cadillac han sufrido una importante filtración previo al comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información de Andrea Galante, periodista de F1InGenerale, reveló que tienen el primer vistazo completo al volante que usará Cadillac en la siguiente campaña.

Esto fue lo que informaron: "Una mirada exclusiva al volante oficial de Cadillac y su tablero". Un mensaje que acompañaron con la imagen del modelo del volante de Checo.

Aunque puede parecer una filtración inofensiva, el hecho de que salgan a la luz este tipo de imágenes pueden ofrecer pistas sobre las soluciones novedosas que en Cadillac preparan para 2026.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

