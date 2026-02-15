Franco es AFECTADO por Alpine en las pruebas de F1
Steve Nielsen considera que Alpine, escudería donde pilotan Franco Colapinto y Pierre Gasly, realizó una declaración sobre la realidad del monoplaza de Alpine.
Alpine está totalmente decidido a dejar de ser el hazme reír de la parrilla en la nueva temporada, donde, con un motor Mercedes de su lado, esperan poder sumar puntos de manera consistente aprovechando las nuevas regulaciones. Sin embargo, en las pruebas no han podido encontrar ese rendimiento.
"Como es de esperar con un auto completamente nuevo, siempre habrá algunos inconvenientes y es importante que los resolvamos rápidamente y pongamos medidas en marcha para evitar que se repitan", señaló Nielsen.
¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?
Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.
FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).
"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.
"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.
