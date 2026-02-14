Checo, Colapinto, Sainz, Alonso y TODO lo que pasó en los Test F1 2026 de Bahréin

GPFans te presenta el resumen de todo lo sucedido en el último día de test en Bahréin previo al comienzo del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1. Resultados y todo lo que debes saber de Sergio Pérez, Franco Colapinto, Carlos Sainz, Fernando Alonso y toda la parrilla.

El último día de pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin acabó de forma abrupta cuando se ondeó la bandera roja, tras un imprevisto de Lewis Hamilton, siete veces campeón de F1, que se detuvo en plena pista.

Durante este tercer día de la sesión de pruebas, Hamilton completó 150 vueltas y se situó en tercer puesto en la clasificación del día. Sin embargo, una falla en el SF-26 provocó que sus supervisiones se vieran truncadas 10 minutos antes de tiempo. Aún se desconoce la causa del incidente, aunque otros equipos vieron reducida su sesión para permitir comprobaciones en el sistema tras la bandera.

Ya se baraja la posibilidad de que el propio Hamilton haya agotado el combustible intencionadamente para que su equipo pudiese analizar la respuesta de la unidad de potencia. Mientras tanto, Mercedes se recuperó a lo largo de la jornada, logrando colocar a Kimi Antonelli y a George Russell en primera y segunda posición respectivamente, en un prueba en la que el objetivo era recabar la mayor cantidad de vueltas posible.

El viernes marcó el final de este primer encuentro de tres días en Bahréin, y aunque McLaren no mostró un ritmo rompedor —con Oscar Piastri quedando en cuarto puesto— el piloto australiano completó 153 vueltas, la mayor cifra lograda hasta ahora en la temporada.

En la sesión de la mañana, Valtteri Bottas provocó la única bandera roja cuando su Cadillac se detuvo en mitad de la pista, aunque pudo reincorporarse posteriormente junto a Sergio Pérez, que también completó una cantidad respetable de vueltas con su nuevo equipo.

Resultados de las pruebas de F1 en Bahréin: Día tres

Resultados de las pruebas de pretemporada de F1: Día tres Posición Piloto Equipo Tiempo Vueltas completadas 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.669 49 vueltas 2 George Russell Mercedes 1:33.918 78 vueltas 3 Lewis Hamilton Ferrari 1:34.209 150 vueltas 4 Oscar Piastri McLaren 1:34.549 153 vueltas 5 Max Verstappen Red Bull 1:35.341 61 vueltas 6 Isack Hadjar Red Bull 1:35.610 53 vueltas 7 Esteban Ocon Haas 1:35.753 68 vueltas 8 Franco Colapinto Alpine 1:35.806 137 vueltas 9 Ollie Bearman Haas 1:35.972 70 vueltas 10 Nico Hulkenberg Audi 1:36.290 49 vueltas 11 Alex Albon Williams 1:36.793 71 vueltas 12 Liam Lawson Racing Bulls 1:36.808 119 vueltas 13 Carlos Sainz Williams 1:37.186 68 vueltas 14 Sergio Pérez Cadillac 1:37.365 62 vueltas 15 Gabriel Bortoleto Audi 1:37.536 60 vueltas 16 Lance Stroll Aston Martin 1:38.165 69 vueltas 17 Valtteri Bottas Cadillac 1:38.772 37 vueltas

Relacionado: Alonso, Checo, Sainz y TODAS las esposas y novias de la parrilla F1

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!