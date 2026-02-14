close global

Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Brazil, 2024

Checo Noticias Hoy: Cadillac encuentra TRUCO; Recibe ATAQUE; SE UNE contra ENEMIGO

Checo Noticias Hoy: Cadillac encuentra TRUCO; Recibe ATAQUE; SE UNE contra ENEMIGO

Aloisio Hernández
Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Brazil, 2024

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este viernes 13 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: SHOCK - Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: Recibe ATAQUE desde el equipo de Carlos Sainz. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: Lewis Hamilton y Max Verstappen SE UNEN contra un inesperado ENEMIGO. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez Cadillac

