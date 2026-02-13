SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez

Varios equipos han llegado a Baréin para la primera prueba invernal oficial de F1 en 2026 con un innovador aleteo en la zona de las ruedas delanteras, entre ellos Cadillac con Sergio Pérez.

Generalmente, salvo en lo que respecta a la aerodinámica activa, un monoplaza de Fórmula 1 no debe exhibir elementos móviles en su carrocería. Esta novedad resulta especialmente llamativa y ha generado numerosas inquietudes. Cada vez estamos más cerca del comienzo de la temporada, marcado por el Gran Premio de Australia.

Con las presentaciones de todas las máquinas y el shakedown en Barcelona ya completados, se ha iniciado el primer día de pruebas en el Circuito Internacional de Baréin. Aunque esta jornada se disputa a puertas cerradas, se han permitido la presencia de algunos fotógrafos y el acceso de personal de seguridad es más flexible.

Así, ya han llegado las primeras imágenes. Mientras que Audi destaca por cambios muy evidentes en comparación con Barcelona, es precisamente este aleteo de Red Bull, Cadillac y otros equipos lo que despierta mayores interrogantes. A partir de las fotos, resulta difícil precisar cuántos equipos han desarrollado esta solución.

El aleteo se ubica en el interior de las ruedas delanteras, tanto la izquierda como la derecha. Al parecer, otros equipos de Fórmula 1 han adoptado esta medida, entre ellos, el monoplaza de Red Bull Racing pilotado por Max Verstappen, aunque en Cadillac resalta de forma contundente.

El Artículo 3.2 de los reglamentos técnicos detalla lo que los equipos pueden o no hacer con la carrocería. En él se especifica, entre otras cuestiones, que queda prohibido el uso de elementos aerodinámicos móviles en el alerón delantero y trasero, salvo cuando sean parte de las configuraciones para tramos rectos o en curvas.

Aunque el aleteo no se mueve por sí mismo, sí se desplaza al seguir el movimiento de las ruedas delanteras, que giran hacia la izquierda o la derecha según la maniobra del piloto.

Esto ha generado dudas sobre si se debe considerar un "componente en movimiento". Durante las pruebas invernales los equipos pueden utilizar monoplazas que no se ajusten del todo a la normativa, pero la gran pregunta es: ¿volveremos a ver esta innovación en Australia?

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

