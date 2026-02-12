PREOCUPACIÓN con Checo Pérez: Ferrari estaría MINTIENDO con su rendimiento

Sergio Pérez y Cadillac deberían estar severamente preocupados luego de los informes de que Ferrari estaría mintiendo con el rendimiento mostrado en los primeros test de la Fórmula 1.

Juan Pablo Montoya, ex piloto de F1, estuvo hablando con Vision4Sport, quienes ofrecen paquetes de hospitalidad de Fórmula 1: "Se comenta que el Haas se ve realmente bien, que los pilotos se ven muy cómodos. Así que, si el Haas es bueno, significa que el paquete Ferrari es bastante bueno. La realidad, de nuevo, es que si tienes un coche rapidísimo, ¡quieres asegurarte de que nadie lo sepa y de lo rápido que eres!

"Si no estás seguro de lo bueno que eres, pondrías un peso de prueba estándar y simplemente lo probarías. Y probarías los neumáticos, sin importarte realmente demostrar lo rápido que puedes ir, y terminarías marcando mejores tiempos de los que deberías. Así que, donde realmente debes prestar atención es a quién marcó los tiempos y cuándo.

"Si vas a Barcelona y registras el tiempo de vuelta antes de las 10:00, ese tiempo de vuelta es el de máximo agarre y será más rápido. Digamos que haces un 16-0 a las 9:40 de la mañana, si a las 12:00 pones los mismos neumáticos, la misma carga de combustible y el mismo peso, entonces correrás seis o siete décimas de segundo más lento.

"Y entre las 4:40 y las 5:00, el tiempo de vuelta vuelve a bajar mucho. Así que, cuando publicas el tiempo en Barcelona, ​​cambia tu velocidad real. Si tienes un coche muy rápido, te aseguras de rodar con neumáticos duros y una mayor carga de combustible en esas horas punta, para no mostrar ritmo. Y luego, cuando el camión esté en mal estado, pondrás el material adecuado para obtener una lectura y sabrás tu velocidad real.

"Ahora mismo es un juego de engaños, como el escondite. Te haces el tonto. En la primera sesión de Bahréin, nos haremos una idea de quién se ve bien en tandas largas y quién tiene la menor pérdida de carga aerodinámica, y según su pérdida de carga aerodinámica, sabremos quién tiene más o menos carga aerodinámica en el coche y el agarre general.

"En Bahréin también empezarán a ver a gente marcando tiempos de vuelta precisos. Si crees que tu coche es rapidísimo, seguirás manteniendo algo de peso o no desplegarás toda tu potencia. El año pasado, el coche más rápido en Bahréin fue el Williams. Y no llegaron al Gran Premio de Australia y dominaron", señaló.

Relacionado: El FAVOR de Checo Pérez a Ferrari para 2026

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!