Checo Pérez sonríe: ¡Cadillac ASUSTA a la parrilla de la F1 para 2026!

Sergio Pérez y Cadillac habría hecho un enorme impacto en el primer día de test de la Fórmula 1.

La escudería estadounidense y su rendimiento a muy poco de comenzar el Campeonato Mundial 2026 fueron motivo de discusión dentro del paddock tras las primeras vueltas de pretemporada en Bahréin.

Esto dijo la F1.com en su sitio web oficial: "Cadillac ha cumplido todos sus plazos, incluyendo ser uno de los primeros equipos en encender y luego sacudir su primer coche de F1, e hicieron un trabajo muy respetable a través del Barcelona Shakedown.

"La forma continuó en Bahréin, con varios equipos conocidos por estar impresionados no solo con su enfoque, sino también con algunos de los detalles muy geniales que se encuentran en su rival de 2026.

"Hablando con el consultor de ingeniería ejecutiva Pat Symonds durante la pausa del almuerzo, dijo que tienen un "proceso robusto" para el desarrollo en la temporada y un programa de desarrollo "agresivo" mientras buscan construir sobre su coche de referencia y agregar rendimiento durante la temporada.

"Todavía hay mucho que aprender para Cadillac, por supuesto, por lo que están manteniendo sus expectativas bajo control y, en cambio, solo bajan la cabeza y se centran, pero no hay duda de que este es un comienzo fuerte", apuntaron.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

