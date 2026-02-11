Todo sobre el primer día de pretemporada de Checo con Cadillac en Bahrein
Todo sobre el primer día de pretemporada de Checo con Cadillac en Bahrein
Checo Pérez ha tenido el primer día de pruebas a bordo de su Cadillac en Bahrein en la sesión de la tarde, y los resultados han sido bastante sólidos.
Después de que Valtteri Bottas hiciera lo propio en la sesión inicial, el mexicano ha iniciado con sus actividades de esta segunda fase de la pretemporada de cara a la Fórmula 1 2026
Checo completó 58 vueltas, usó los compuestos duros y medios (C2 y C3) e hizo dos stints de tanda larga a bordo de su monoplaza número 11
Su mejor tiempo de vuelta fue de 1:38.828, lo cual lo colocó como P14, Cadillac en total registró 107 vueltas el día de hoy.
Relacionado: El equipo de Checo Pérez CONFIRMA que quieren ACABAR con Franco Colapinto
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
