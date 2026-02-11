Mercedes admite las CUESTIONABLES acciones que harán por ganar en 2026

El director técnico de Mercedes F1, James Allison, ha declarado que el equipo podría inspirarse en los diseños de sus rivales de cara a la temporada 2026.

Allison, que ocupa este puesto desde 2017 y tuvo un breve paso como director técnico en Mercedes‑AMG, estuvo presente para debatir los reglamentos del W17 y 2026 (más detalles) durante el lanzamiento del equipo.

Cuando se le preguntó el interés en conocer las soluciones desarrolladas por otros escuderías, Allison reconoció que analizan detenidamente los diseños rivales para identificar aspectos que ellos puedan haber pasado por alto. Según explicó, recogen el mayor número de imágenes posible y, si detectan algo difícil de entender, asignan a sus expertos hasta desentrañarlo, o bien se ponen en marcha cuanto descubren una idea que consideran brillante.

Para él no hay complejos: “Somos plagiadores descarados y lo somos porque sabemos que nuestros competidores actúan de la misma manera. Es parte inherente de este deporte”. Su postura deja claro que copiar y adaptar innovaciones forma parte de la lucha por sacar ventaja en la Fórmula 1.

¿Será Mercedes el equipo a vencer en 2026?

Durante las pruebas, aunque fue Lewis Hamilton, quien registró un tiempo no oficial destacado en el shakedown de Barcelona (1:16.348), el equipo de Mercedes fue el que más llamó la atención. George Russell y Kimi Antonelli completaron la mayor cantidad de vueltas con su W17, sumando más de 500 vueltas en la primera semana de pruebas.

Además de aprovechar una laguna en las regulaciones del motor relacionada con el ratio de compresión, el diseño del difusor en el W17 ha generado controversia. Tanto Ferrari como Red Bull han optado por esta solución, lo que evidencia que en esta disciplina imitar innovaciones es algo habitual.

¿Cuándo comienza la temporada 2026 de F1?

La temporada 2026 de F1 arrancará el viernes 6 de marzo en el Albert Park Circuit de Melbourne, con el Gran Premio de Australia. La primera sesión de FP1 está programada a las 12:30 horas (AEDT), seguida del primer sábado de clasificación a las 16:00 horas, mientras que la carrera inaugural se celebrará el domingo 8 de marzo a las 15:00 horas.

Previo a Australia, se disputarán dos series de pruebas de tres días en Bahréin. La primera se llevará a cabo del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y la segunda del miércoles 18 al viernes 20 de febrero, permitiendo a los equipos afinar sus prototipos antes del inicio de la temporada.

