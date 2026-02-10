OFICIAL: Se confirma la TRAICIÓN de Checo Pérez y Cadillac a Ferrari
Se ha concretado la traición de Sergio Pérez y Cadillac tras quitarle un elemento a Ferrari y Lewis Hamilton.
El equipo estadounidense informó en un comunicado de prensa la nueva posición de Marc Hynes, quien anteriormente había trabajado de cerca con el siete veces campeón del mundo.
Esto fue lo que informaron: "Hynes trabajará para garantizar el máximo rendimiento en todas las operaciones de competición del equipo en su nuevo puesto, coordinando los grupos de pilotos e ingeniería y optimizando los procesos entre los departamentos deportivo y técnico.
"También gestionará el programa de pilotos de Cadillac, incluyendo a los pilotos de carreras Valtteri Bottas y Sergio Pérez, el piloto reserva Zhou Guanyu y el piloto de pruebas Colton Herta", reportaron.
Relacionado: ESCÁNDALO: Red Bull quiere ACABAR con el LEGADO de Checo Pérez
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
