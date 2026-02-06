ESCÁNDALO: Red Bull quiere ACABAR con el LEGADO de Checo Pérez

Red Bull sigue buscando acabar con el legado que Sergio Pérez consiguió en los años que pasó en la escudería de Max Verstappen.

De acuerdo con información revelada por PlanetF1, el ex equipo del corredor nacido en Jalisco acaba de despedir a una de las personas más cercanas que tuvo en su paso por Milton Keynes.

Esto fue lo reportado: "Fuentes han revelado a PlanetF1.com que cuatro altos cargos del personal administrativo de Milton Keynes han dejado el equipo. Se entiende que las salidas se produjeron poco después de que se dieran garantías al personal sobre el terreno en un discurso a la empresa, tras el despido de dos altos directores administrativos junto con el exjefe de Red Bull, Christian Horner, en julio de 2025.

"Fuentes con conocimiento de la situación indicaron que los cuatro empleados no recibieron explicaciones sobre los motivos por los que la empresa decidió prescindir de ellos. Se cree que estos movimientos se han realizado con el objetivo de despejar la situación tras el despido del exdirector comercial y de marketing del grupo, Oliver Hughes, y del exdirector de comunicaciones del grupo, Paul Smith.

"Simon Smith-Wright ha sido director de marketing del grupo desde diciembre de 2024, mientras que Alice Hedworth se desempeñó como gerente sénior de comunicaciones, tras haberse incorporado a mediados de 2021", informaron en las últimas horas.

Alice fue un elemento clave para Checo, pues era quien lo acompañaba a las ruedas de prensa durante los fines de semana de la Fórmula 1.

Relacionado: CONFIRMADO: El motor de Checo Pérez YA ROMPE RÉCORDS en la F1

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!