CONFIRMADO: El motor de Checo Pérez YA ROMPE RÉCORDS en la F1

Sergio Pérez y el motor que usará Cadillac en su monoplaza para la temporada 2026 ya rompe récords.

Ayao Komatsu, jefe de equipo en Haas, dejó palabras en la prensa muy interesantes sobre la unidad de potencia desarrollada en Maranello para el próximo Campeonato Mundial de la Fórmula 1.

Estas fueron sus palabras: "Ferrari ha hecho un trabajo absolutamente extraordinario para llevar el rendimiento a este nivel y garantizar la fiabilidad que ha demostrado. Completar 150 vueltas ya el primer día es, creo, un récord para nosotros", aseguró el directivo de la escudería estadounidense.

Una noticia que debe emocionar a Checo y su equipo, ya que es una muestra de la fiabilidad y confianza del motor que estará en sus monoplazas. Al compartir la unidad de potencia con Haas y Ferrari, Cadillac debe estar atento a los reportes que salgan de cualquiera de esos dos equipos.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

