Franco Colapinto is pictured with Pierre Gasly at Alpine

La ABSURDA exigencia de Alpine para Colapinto en la nueva temporada

La ABSURDA exigencia de Alpine para Colapinto en la nueva temporada

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
Franco Colapinto is pictured with Pierre Gasly at Alpine

Steve Nielsen considera que Alpine, escudería donde pilotan Franco Colapinto y Pierre Gasly, tiene que cambiar de manera drástica sus resultados esta temporada.

Alpine está totalmente decidido a dejar de ser el hazme reír de la parrilla en la nueva temporada, donde, con un motor Mercedes de su lado, esperan poder sumar puntos de manera consistente aprovechando las nuevas regulaciones.

"Quiero competir todas las semanas y, con suerte, sumar puntos. No lo logramos (en 2025). Tuvimos algún fin de semana extraño en el que estábamos compitiendo por puntos y lo logramos, pero con demasiada frecuencia estuvimos distantes en la parte de atrás”, explicó Nielsen.

“Este equipo no está en ese lugar. No es donde tradicionalmente se encuentra Enstone. No es lo que Alpine quiere, y ninguno de nosotros desea que esté”, finalizó.

Relacionado: Franco Colapinto recibe PREOCUPANTE mensaje de Mercedes

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

