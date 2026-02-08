Lanzamiento de Cadillac: fecha, hora y cómo ver la PRESENTACIÓN del Super Bowl F1

Cadillac lanzará hoy su primer monoplaza de Fórmula 1 en un anuncio durante el Super Bowl LX.

La icónica marca estadounidense se incorpora este año al mundo de la F1, convirtiéndose en el undécimo equipo en disputarla. Con pilotos de la talla de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, el equipo apuesta a revolucionar el panorama de la categoría.

Aunque el coche 2026 ya disputó una sesión privada en Barcelona el mes pasado, para este evento han preparado una imagen especial. La presentación del diseño oficial llega justo en el momento clave del anuncio.

Un evento especial se celebrará en Times Square, donde ya se instaló una pantalla publicitaria en Nueva York la semana pasada. Esa pantalla se "descongelará" a medida que se acerque la revelación del monoplaza, coincidiendo con el instante exacto del anuncio televisivo durante el descanso del Super Bowl.

Este anuncio se emitirá durante el medio tiempo del Super Bowl, una forma innovadora y divertida de presentar un coche de F1.

¿Cuándo se emitirá el lanzamiento del monoplaza Cadillac 2026?

Aunque es difícil precisar la hora exacta, ya que dependerá del desarrollo del partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, se estima que el inicio será a las 6:30 p.m. ET. Por ello, el descanso, y con él el lanzamiento, podría tener lugar alrededor de las 8 p.m. ET (5 p.m. PT y 7 p.m. CT).

El Super Bowl se transmitirá en directo por NBC y a través del servicio de streaming Peacock, por lo que podrás disfrutar de la revelación del coche durante los anuncios del medio tiempo.

Además, visita el canal de YouTube de Cadillac, donde seguramente mostrarán el nuevo monoplaza, mientras que el público estadounidense podrá seguirlo por otras redes sociales de la marca.

¿Cuándo se lanzarán los demás monoplazas 2026 de F1?

¿Cuándo se presentarán los monoplazas 2026 de F1? Equipo Localización Fecha Cómo verlo Red Bull Detroit, EE. UU. 15 de enero Red Bull Racing website, YouTube Racing Bulls Detroit, EE. UU. 15 de enero Red Bull Racing website, YouTube Haas Online 19 de enero Página web y redes sociales de Haas F1 Audi Berlín, Alemania 20 de enero YouTube y redes sociales de Audi Ferrari Maranello, Italia 23 de enero YouTube y redes sociales de Ferrari Alpine Barcelona, España 23 de enero YouTube y redes sociales de Alpine Mercedes Online 2 de febrero Redes sociales de Mercedes Williams Grove 3 de febrero Por confirmar Cadillac Santa Clara, EE. UU. 8 de febrero Página web de Cadillac F1, YouTube Aston Martin Por confirmar 9 de febrero Por confirmar McLaren Bahréin y Online 9 de febrero Por confirmar

