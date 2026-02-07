ATENCIÓN: Los PLANES de Ferrari con Checo Pérez para 2027

Han salido a la luz los planes de Ferrari con Sergio Pérez y Cadillac para la temporada 2027 de la Fórmula 1.

La Scuderia ya ha descubierto el truco que utiliza Mercedes para alterar la relación de compresión y, por ello, está desarrollando su propia versión. Sin embargo, la Scuderia ya se enfrenta a un desfase importante, ya que, según informa SoyMotor, no contarán con la primera unidad de potencia equipada con este artilugio hasta 2027.

Un medio español informa que Ferrari ha iniciado el desarrollo de una unidad de potencia que también incorporará una mayor relación de compresión. El equipo no quiere perder más tiempo debatiendo este tema y prefiere avanzar hacia una solución propia.

La próxima unidad de potencia, que también usará Cadillac y Checo, hará uso de lo que se conoce como pistones “mutantes” o “extensibles”. Sin embargo, Ferrari se mantiene cauteloso y primero realizará pruebas durante la próxima temporada. Se prevé que el equipo de Maranello solo pueda beneficiarse de esta innovadora unidad de potencia a partir de 2027.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

