BOMBAZO: Cadillac toma VENTAJA con Checo Pérez para el inicio de temporada

Cadillac le daría más ventaja a Sergio Pérez de cara al inicio del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información de PlanetF1, el equipo estadounidense podría tener una nueva sesión de tests previos al comienzo de la temporada y su debut en la máxima categoría.

Esto fue lo reportado: "El equipo de Cadillac F1 celebrará un día de rodaje antes de la segunda prueba de pretemporada de F1 2026 en Bahréin la próxima semana, entiende PlanetF1.com.

"Tras su falta de carrera en el shakedown de Barcelona, PlanetF1.com se ha enterado de que el equipo está listo para ir a la pista en Bahréin el lunes para su segundo día de rodaje de 2026.

"El segundo día de rodaje de Cadillac en 2026 caerá 48 horas antes de que comience la segunda prueba de pretemporada en Bahréin", revelaron.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

