close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sergio Perez, Valtteri Bottas, Cadillac, F1, 2025

Checo Noticias Hoy: Red Bull acaba con LEGADO; Hamilton, ROBADO; Comparte traición con Colapinto

Checo Noticias Hoy: Red Bull acaba con LEGADO; Hamilton, ROBADO; Comparte traición con Colapinto

Aloisio Hernández
Sergio Perez, Valtteri Bottas, Cadillac, F1, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este viernes 6 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: SHOCK - Lewis Hamilton, ROBADO por el mexicano y Cadillac. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: ¡Sufre LA MISMA TRAICIÓN que Checo Pérez en F1! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ESCÁNDALO - Red Bull quiere ACABAR con el LEGADO del mexicano. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

3734 votos

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez

Últimas Noticias

Checo Noticias Hoy: Red Bull acaba con LEGADO; Hamilton, ROBADO; Comparte traición con Colapinto
Cadillac

Checo Noticias Hoy: Red Bull acaba con LEGADO; Hamilton, ROBADO; Comparte traición con Colapinto

  • hace 17 minutos
Colapinto Noticias Hoy: Decisión de la FIA con su motor; Preocupación en Mercedes
Alpine

Colapinto Noticias Hoy: Decisión de la FIA con su motor; Preocupación en Mercedes

  • 3 hours ago
F1 Noticias Hoy: Los diseños de 2026; Alonso arruina a Hamilton
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Los diseños de 2026; Alonso arruina a Hamilton

  • Hoy 00:00
La VENTAJA de Fernando Alonso que puede ser CLAVE en el título de 2026
Aston Martin

La VENTAJA de Fernando Alonso que puede ser CLAVE en el título de 2026

  • Ayer 23:00
CONFIRMADO: Franco Colapinto pudo FICHAR a Ferrari
Alpine

CONFIRMADO: Franco Colapinto pudo FICHAR a Ferrari

  • Ayer 22:00
¡Franco Colapinto sufre LA MISMA TRAICIÓN que Checo Pérez en F1!
Alpine

¡Franco Colapinto sufre LA MISMA TRAICIÓN que Checo Pérez en F1!

  • Ayer 21:00
MÃ¡s noticias

Más leído

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
7.500+ views

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso

  • 31 enero
 Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
5.000+ views

Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada

  • 28 enero
 BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
5.000+ views

BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026

  • 31 enero
 Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
4.000+ views

Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso

  • 23 enero
 El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
2.500+ views

El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada

  • 27 enero
 SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
2.500+ views

SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac

  • 28 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x