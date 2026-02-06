¡Franco Colapinto sufre LA MISMA TRAICIÓN que Checo Pérez en F1!

Franco Colapinto y Alpine habrían sido traicionados por el mismo rival que afectó seriamente a Sergio Pérez.

Red Bull Ford parece estar a punto de desempeñar un papel decisivo en el polémico truco de motores que ha empleado Mercedes en el motor que usará el argentino en 2026.

Hasta ahora, el escudería austriaca se había mantenido al margen, pero según Autoracer recientemente, ha comenzado a involucrarse de forma más activa en la controversia.

Esta semana, Auto Motor und Sport informó que Red Bull podría estar luchando por conseguir implementar el truco, al punto de que el equipo austriaco tal vez ya haya abandonado sus intentos. La periodista de F1, Julianne Cerasoli, comentó que fueron los especialistas de Red Bull Powertrains quienes primero alertaron sobre la innovación.

Sólo cuando no pudieron replicarlo se comunicó a la competencia, haciendo que la historia se difundiera rápidamente. Esto explicaría el cambio de postura de Red Bull, que ahora parece alinearse con aquellos que cuestionan el truco empleado por Mercedes.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

