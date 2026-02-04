Franco Colapinto podría quitarle un récord histórico a Lewis Hamilton y Ferrari en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

La Scuderia de Maranello tiene en peligro su marca como el motor con más victorias en la historia de la F1. Los motores italianos cuentan con 249 triunfos a su favor en sus años de existencia.

Sin embargo, el segundo lugar es Mercedes y la diferencia es de apenas 11 victorias. Por lo tanto, si la escudería alemana domina el próximo campeonato, es muy posible que alcancen a Ferrari.

Recordar que Franco Colapinto y Alpine, entre otros equipos, usarán la unidad de potencia de Mercedes y podrían apoyar a Las Flechas de Plata a superar el récord de Ferrari.

Relacionado: Checo Pérez sonríe: Cadillac SE APROVECHA de Red Bull y Mercedes

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!