Colapinto Noticias Hoy: Decisión de la FIA con su motor; Preocupación en Mercedes

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este viernes 06 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto Hoy: BOMBAZO - Lo ÚLTIMO sobre la decisión de la FIA con el MOTOR Mercedes. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: Recibe PREOCUPANTE mensaje de Mercedes. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: CONFIRMADO - El argentino pudo FICHAR a Ferrari. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!