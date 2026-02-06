BOMBAZO: Lo ÚLTIMO sobre la decisión de la FIA con el MOTOR Mercedes de Franco Colapinto

La FIA ha tomado una decisión sobre el polémico tema del coeficiente de compresión y la maniobra de Mercedes en el motor que usará Franco Colapinto en la F1 2026.

Según informan medios italianos, la organización internacional del automovilismo permitirá modificar el método de medición antes del Gran Premio de Australia, siempre que cuatro de los cinco fabricantes de motores den su visto bueno.

Esta medida podría poner en entredicho la legalidad de la unidad de potencia M17 de los Silver Arrows. Medios como Autosprint y otros comunicaron que la FIA ha decidido posibilitar la modificación del método de medición antes de la inauguración de la temporada, siempre que cuente con la aprobación de la FIA, la Fórmula 1 y cuatro de los cinco fabricantes de motores.

Esto elimina la necesidad de lograr unanimidad, lo que hasta ahora impedía cualquier cambio, dado que era seguro que Mercedes se opondría. Por otro lado, Red Bull parecería haber apartado a Mercedes en este tema. Se comenta que Red Bull Ford ha tropezado con problemas en el desarrollo de su propio truco relacionado con el coeficiente de compresión.

Se espera que se una a Audi, Ferrari y Honda para formar una mayoría de cuatro contra uno. Si el cambio de norma se implementa, la prueba estática durante el escrutinio ya no se realizará con un motor frío y parado, sino con uno caliente tras haber operado durante un tiempo.

Esto podría conllevar a que se declare ilegal el motor de Mercedes si se comprueba que, en funcionamiento, mantiene un coeficiente de compresión superior a 16:1. Esta situación afectaría no solo a Mercedes, sino también a todos los equipos que utilizan sus motores, como Alpine, McLaren y Williams.

¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

