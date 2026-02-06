CONFIRMADO: Franco Colapinto pudo FICHAR a Ferrari

Franco Colapinto y Alpine tuvieron la posibilidad de fichar a Ferrari como suministrador de motores para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Flavio Briatore, asesor y directivo importante en el equipo del corredor argentino, reveló detalles sobre la decisión de elegir a Mercedes sobre la Scuderia en cuanto al motor que usarán sus monoplazas.

Esto fue lo que dijo en declaraciones en entrevista con Blick: "Ya no hay excusas para no rendir. Quiero hablar de las cosas con los mejores. ¿Con los segundos mejores? ¡No me interesa!", señaló.

Quedará por ver cuál es la decisión de la FIA con respecto a la legalidad del motor Mercedes, mismo que se mostró con una ventaja clara de rendimiento durante los primeros test en Barcelona.

Relacionado: ¡Franco Colapinto sufre LA MISMA TRAICIÓN que Checo Pérez en F1!

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!