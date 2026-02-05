ATENCIÓN: Dónde comprar la mercancía oficial de Cadillac y Checo Pérez

Cadillac F1 y Sergio Pérez han presentado su primera colección oficial de equipamiento, justo a tiempo para el inicio de su emocionante temporada debut. Con esta iniciativa, la escudería invita a los aficionados a ser parte de una nueva etapa en la historia de la Fórmula 1.

La primera réplica del traje de equipo de Cadillac estará disponible para su compra en the F1 Store a partir de la medianoche (GMT) del jueves 5 de febrero de 2026. El conjunto ha sido meticulosamente confeccionado por Tommy Hilfiger, quien ya cuenta con experiencia previa en la Fórmula 1 al colaborar con el equipo Mercedes.

La semana pasada, los pilotos Valtteri Bottas y Sergio Pérez llevaron a cabo la sesión de shakedown en Barcelona para poner a prueba la fiabilidad de sus nuevos monoplazas. Aunque estas pruebas se realizaron de forma privada, las imágenes de Bottas y Pérez luciendo la equipación de Cadillac han inundado las redes sociales del equipo, generando gran expectación.

En vísperas de su primera temporada, que arranca en el Gran Premio de Australia el 8 de marzo, Cadillac F1 compartió en Instagram una camiseta blanca en la que destacan los logotipos de Tommy Hilfiger y Cadillac. Este adelanto promete una colección tan innovadora como elegante.

La nueva colección permitirá a los aficionados mostrar su apoyo al undécimo equipo de la Fórmula 1 mientras se preparan para una campaña debut tan esperada. Tanto Cadillac como Tommy Hilfiger aseguran que la espera valdrá la pena.

Se prevé que el conjunto réplica 2026 siga la estética sofisticada que ya demostró ser un éxito, recordando el estilo elegante que lucieron anteriormente en el paddock figuras como George Russell de Mercedes y el legendario Lewis Hamilton de los Silver Arrows.

Tommy Hilfiger se asoció por primera vez con el equipo Mercedes en 2018 como proveedor oficial de equipación, una colaboración que llegó a su fin tras el campeonato de 2024, cuando adidas asumió ese rol para el equipo de Toto Wolff.

Ahora, la marca estadounidense regresa a la Fórmula 1 de manera impactante, colaborando con el ambicioso equipo Cadillac, respaldado por General Motors y el primer nuevo escudería en incorporarse a la parrilla en una década.

Relacionado: Checo Pérez, ILUSIONADO tras las últimas palabras de Mercedes

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado