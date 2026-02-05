ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac

Mercedes dio inicio al nuevo año en la jornada del lunes presentando su última temporada y el coche W17. Tras despedirse de Valtteri Bottas como nuevo compañero de equipo de Sergio Pérez, se hacía imprescindible anunciar a su nuevo piloto de reserva, y la elección ha recaído en Frederik Vesti.

Tras la primera semana de pruebas en Barcelona, los rumores se han confirmado: los Silver Arrows volverán a contar con una máquina competitiva para pelear por el título, al lado de George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

Por supuesto, un tercer piloto es fundamental para completar la formación. El año pasado, Mercedes contaba con Valtteri Bottas, pero para 2026 éste se ha marchado al equipo de Cadillac, obligando a la escudería a buscar un reemplazo. El lunes fue presentado Frederik Vesti, un joven danés de 24 años que ya formaba parte del programa de desarrollo de Mercedes.

"Un año emocionante se avecina, en el que, junto al equipo, seguiremos perfeccionando el W17 y participaremos en aún más carreras de F1. Estoy deseando veros en cada uno de esos momentos y os agradezco el apoyo incondicional", afirmó el piloto.

El equipo mostró oficialmente el Mercedes W17, el nuevo monoplaza de Fórmula 1 para el Campeonato Mundial de 2026. Este coche marca el comienzo de una era totalmente renovada para la escudería, pues se ha adaptado a un reglamento técnico completamente revisado, que incluye cambios en los motores.

The news is out! I will be moving up to @MercedesAMGF1’s Third Driver for 2026. 🙌 A super exciting year ahead, working with the team to develop the W17 and travelling to even more F1 races. Looking forward to seeing you all there and thank you for your continued support. pic.twitter.com/RiUXezuocZ — Frederik Vesti Official (@frederik_vesti) February 2, 2026

Relacionado: Checo Pérez, ILUSIONADO tras las últimas palabras de Mercedes

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado