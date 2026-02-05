close global

Colapinto at Alpine

Franco Colapinto Hoy: A la caza del récord de Lewis Hamilton; Su rival regresa a la F1

Nazario Assad De León
Colapinto at Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este miércoles 4 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: Jack Doohan regresa a la Fórmula 1 y firma con un nuevo equipo. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: ¿Christian Horner de vuelta al paddock? "Tengo asuntos pendientes". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: El argentino, A LA CAZA de HISTÓRICO récord de Ferrari y Lewis Hamilton. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: El argentino sonríe, se CONFIRMA la PEOR noticia posible para la F1 2026. ::: LEER MÁS

Fórmula 1

Últimas Noticias

El riesgo que puede marcar la DIFERENCIA entre Colapinto y Bortoleto en la F1
Formula 1

El riesgo que puede marcar la DIFERENCIA entre Colapinto y Bortoleto en la F1

  • hace 40 minutos
CONFIRMADO: El motor de Checo Pérez YA ROMPE RÉCORDS en la F1
Cadillac

CONFIRMADO: El motor de Checo Pérez YA ROMPE RÉCORDS en la F1

  • 2 hours ago
BOMBAZO: Aston Martin destapa NUEVO ATRASO con Fernando Alonso
Aston Martin

BOMBAZO: Aston Martin destapa NUEVO ATRASO con Fernando Alonso

  • 3 hours ago
ATENCIÓN: Dónde comprar la mercancía oficial de Cadillac y Checo Pérez
Cadillac

ATENCIÓN: Dónde comprar la mercancía oficial de Cadillac y Checo Pérez

  • Hoy 17:00
ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac
Cadillac

ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac

  • Hoy 16:00
Más leído

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
7.500+ views

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso

  • 31 enero
 Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
5.000+ views

Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada

  • 28 enero
 BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
5.000+ views

BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026

  • 31 enero
 VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
5.000+ views

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!

  • 16 enero
 Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
4.000+ views

Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso

  • 23 enero
 El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
2.500+ views

El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada

  • 27 enero

Clasificación F1

