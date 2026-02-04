¡Rival de Colapinto REGRESA a la F1!

Uno de los grandes rivales de Franco Colapinto regresa, Jack Doohan vuelve al mundo de la Fórmula 1. El piloto australiano asume un nuevo desafío como piloto de pruebas y reserva en el equipo Haas.

Esta noticia llega tras perder su puesto titular en Alpine frente a Franco Colapinto y luego ver frustrados sus intentos de participar en la Super Fórmula japonesa. De este modo, Doohan continúa ligado a la élite del automovilismo.

El joven de 23 años, hijo del cinco veces campeón de MotoGP Mick Doohan, disputó el año pasado seis Grandes Premios con Alpine. Al final de 2024 ocupó el asiento de Esteban Ocon, aunque en Imola fue sustituido por Franco Colapinto.

Tras eso, se integró como piloto de pruebas en el equipo francés, hasta que a mediados de enero Alpine decidió poner fin a la colaboración, agradeciéndole su dedicación y profesionalidad durante cuatro años.

El sueño en la Super Fórmula se desvanece

Después de su salida de Alpine, Doohan parecía encaminado a debutar en la Super Fórmula japonesa. A finales del año pasado se barajó la posibilidad de dar el salto tras realizar pruebas para Kondo Racing.

Sin embargo, su primer test en Suzuka mostró ser problemático, al sufrir tres choques en la misma curva durante tres días consecutivos. Finalmente, Doohan no pudo firmar contrato para la próxima temporada debido a exigencias presupuestarias incumplidas y a un "malentendido fundamental" entre Kondo Racing y su equipo de representación.

Haas, el lugar idóneo

El paddock de Fórmula 1 sigue siendo su hogar. Este martes se confirmó que Doohan se incorpora al equipo Haas como piloto de reserva, compartiendo esta responsabilidad con Ryo Hirakawa.

Según él, Haas es “el lugar perfecto” para continuar su carrera en la máxima categoría. La escudería se ha reinventado este año como TGR Haas F1 Team, contando con Toyota Gazoo Racing como patrocinador principal y socio técnico, lo que la vincula, a través del brazo de carreras de Toyota, con Kondo Racing.

Komatsu sobre el papel del piloto reserva

El jefe del equipo, Ayao Komatsu, subrayó el compromiso que exige este papel: “La dedicación necesaria para mantenerse afilado y preparado para las carreras, mientras se aprende el funcionamiento interno del equipo, supone un reto para cualquier piloto”, afirmó Komatsu. “Especialmente para quien todavía sueña con competir a este nivel”. Las nuevas regulaciones de este año hacen que la transición a Haas, el más pequeño de los equipos, resulte tanto “muy emocionante” como “llena de nervios.”

Plantilla del TGR Haas F1 Team

Para la temporada 2026, el TGR Haas F1 Team mantendrá la misma alineación con Esteban Ocon y Oliver Bearman. La nueva monoplaza, la VF-26, fue presentada al mundo el 19 de enero, luciendo una llamativa livrea en blanco y rojo. Recientemente, la VF-26 completó sus primeros kilómetros en una prueba privada en Barcelona, del 26 al 30 de enero. A pesar de algunos problemas de fiabilidad en los nuevos sistemas híbridos 2026, Komatsu calificó este comienzo como “positivo.”

