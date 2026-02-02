Colapinto perdería su PRINCIPAL apoyo para la F1
Colapinto perdería su PRINCIPAL apoyo para la F1
El patrocinador principal de Franco Colapinto ha desaparecido en los últimos días de lo relacionado con Alpine.
Mercado Libre, principal patrocinador del piloto argentino en Alpine, no ha llegado a un acuerdo aún con la escudería francesa.
La compañía ha cambiado su estrategia y está trabajando en la diversificación de sus actividades de patrocinio en la F1 para aumentar su visibilidad en Latinoamérica.
Gabriel Bortoleto ahora también es patrocinado por Mercado Libre, y se espera un anuncio sobre una colaboración entre Checo Pérez y Mercado Libre en los próximos días.
Si bien eso no asegura que dejarán a Colapinto y se espera puedan tener una renovación pronto, es una señal que no pondrán toda su esperanza en el éxito del piloto argentino en la máxima categoría.
Relacionado: ATENCIÓN Franco Colapinto: Revelan ENORME PREOCUPACIÓN en Alpine
¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?
Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.
FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).
"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.
"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Colapinto perdería su PRINCIPAL apoyo para la F1
- hace 34 minutos
Russell es HERIDO por su propio coche de F1
- 1 hour ago
F1 Hoy: Williams entrega mejoras a Carlos Sainz; Checo Pérez señala lo que piensa de las redes sociales
- 1 hour ago
Netflix anuncia NUEVO documental de Michael Schumacher
- 1 hour ago
Hamilton habla de su DIFÍCIL comienzo en Ferrari
- 1 hour ago
¿Fin para Hamilton? Ferrari quiere a estrella SUDAMERICANA en el monoplaza
- 2 hours ago
Más leído
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- 28 enero
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- 31 enero
URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
- 31 enero
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
- 27 enero