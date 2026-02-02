Argentina y Colapinto reciben DEVASTADOR golpe a sus aspiraciones de F1

Franco Colapinto y Argentina han soñado con un Gran Premio de Argentina desde hace mucho tiempo, pero eso está lejos de ser realidad, al menos por ahora.

Después de diferentes rumores sobre una adición de carrera para el país sudamericano al calendario en 2028, la realidad es que, desafortunadamente para Colapinto y la hinchada argentina, no parece ser una situación realista.

A pesar de que serán sede de una carrera de Moto GP, y de que el gobierno sudamericano activamente está en búsqueda de lograr esto, hay otros dos factores que complican principalmente la llegada de Argentina al calendario.

Situaciones como la alta cantidad de países que llevan prioridad antes que ellos en el tiempo de espera y solicitud a la F1, así como que el circuito de Buenos Aires, a pesar de sus remodelaciones, no ha logrado ser de la calidad suficiente para ser considerado de grado Fórmula 1, hacen esto de momento más un sueño que una opción.

Relacionado: ATENCIÓN Franco Colapinto: Revelan ENORME PREOCUPACIÓN en Alpine

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!