Franco Colapinto EXPONE LOS PROBLEMAS de Alpine

Franco Colapinto ha expuesto los problemas de Alpine durante los primeros test de pretemporada para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

El corredor argentino, en declaraciones compartidas por el periodista Luciano Yoma, habló sobre el panorama de la escudería francesa a pocas semanas de la primera carrera del año.

Esto fue lo que dijo Colapinto: "Necesitamos ser confiables y tratar de conseguir las vueltas más largas, pero también la más representativa, así que por el momento va bien, claro, todo más o menos como se esperaba. Siempre hay algunos detalles aquí y allá que están ocurriendo y que, ya sabes, tal vez no esperabas, pero bueno, por el momento estamos trabajando bien. Hemos arreglado todo y va como queríamos.

"Así que, sí, todo muy bien para nosotros en este momento. Hemos estado haciendo mucho, por supuesto, coches nuevos, nuevas generaciones, es una era completamente nueva de coches y las regulaciones son tan diferentes que hay mucho a lo que acostumbrarse, no solo para nosotros los pilotos, sino también para los ingenieros y los mecánicos.

"Es una idea y concepto completamente diferente de coches. Así que es muy nuevo para todos y creo que esta prueba es muy valiosa para siempre y para entender cómo funciona todo. Necesitamos empezar a entender el estilo de conducción y la técnica, para que los mecánicos comprendan cómo manejar el coche, cuáles son las partes más sensibles de los sistemas del chasis, la configuración, y ha sido muy útil en este momento.

"Cada uno tiene su propio plan. Pero sí, simplemente estamos haciendo todos los chequeos del sistema y tratando de entender cómo funciona el coche en cada pista", señaló.

Relacionado: ATENCIÓN Franco Colapinto: Revelan ENORME PREOCUPACIÓN en Alpine

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!