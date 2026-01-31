La ENORME SORPRESA de Ferrari a Checo Pérez para 2026

Sergio Pérez recibió una gran sorpresa por parte de Ferrari de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En la prensa se dio a conocer que la ventaja de Mercedes en el rendimiento de su motor sería importante, dándolo como principal favorito. Algo que se terminó confirmando durante los test de pretemporada.

Sin embargo, la sorpresa del día viernes fue que Lewis Hamilton marcó la vuelta más rápida de toda la sesión. Superando a otros como George Russell o Kimi Antonelli, e incluso por delante de los McLaren vigentes campeones.

El motor de Ferrari había estado bajo muchas dudas y cuestionamientos para poder rendir como se espera, más si se toma en cuenta el fracaso de la pasada campaña con Lewis Hamilton.

Por lo tanto, estas muestras de competitividad son grandes noticias para Checo y Cadillac, quienes usarán el motor italiano durante 2026. En consecuencia, cualquier noticia relacionada con la Scuderia estará relacionada con la escudería estadounidense.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

