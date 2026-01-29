URGENTE: EN RIESGO el 2026 de Checo Pérez con Cadillac en 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 de Sergio Pérez con Cadillac podría ponerse en peligro luego de la noticia revelada este miércoles en los test de pretemporada en Barcelona.

Ayao Komatsu, jefe de equipo de Haas, habló en The Race sobre los problemas del equipo estadounidense en las pruebas. Tanto Cadillac como Haas usarán un motor Ferrari en la campaña siguiente, por lo que cualquier tema relacionado con la unidad de potencia les afecta a ambos.

Esto fue lo que declaró: "Desafortunadamente, tanto en las sesiones de la mañana como en las de la tarde, tuvimos dos problemas de fiabilidad. No estoy preocupado por el que tuvimos esta mañana.

"El problema de la tarde fue un poco más serio y obviamente es algo que estamos investigando y analizando exactamente lo que sucedió y, por supuesto, cómo resolverlo.

"Habíamos resuelto tantos problemas desde el lunes, así que cuando estábamos corriendo en la pista hoy, pude ver un gran paso adelante en comparación con el primer día", dijo.

Estas palabras deben despertar las alertas dentro de Cadillac sobre la posibilidad de que el motor Ferrari no resulte ser tan fiable como se decía en los reportes recientes de la prensa.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

