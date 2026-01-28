Colapinto brilla y hace ILUSIONARSE a Alpine

Franco Colapinto ha terminado su participación en el tercer día de pruebas de la temporada 2026 y ha salido con algunas sensaciones que hacen soñar a más de uno en Alpine y en Argentina.

En lo que representó el estreno del motor Mercedes como nuevo proveedor de Alpine, Colapinto experimentó correr 60 vueltas con el monoplaza de Alpine y fue el único piloto de la escudería en entrar en acción.

El circuito de Barcelona ha acogido las pruebas de pretemporada. Después de un primer día de pruebas bastante complicado, Franco se convirtió en uno de los pilotos que mejor rindieron en el día.

El piloto argentino de Alpine logró el segundo mejor tiempo de la tarde en Montmeló gracias a su tiempo de vuelta de 1:17:580, solo detrás de George Russell. Sin embargo, cabe destacar que el argentino dio un poco más de la mitad de vueltas que Russell.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

