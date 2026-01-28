close global

﻿
An edited image of a grumpy Alonso and a smiling Hamilton with a green and red ombre background

F1 Hoy: Fernando Alonso recibe preocupante pronóstico; Lewis Hamilton hace nuevo lanzamiento en Ferrari

Nazario Assad De León
An edited image of a grumpy Alonso and a smiling Hamilton with a green and red ombre background

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 28 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso F1: Todos respaldan al español para el título de 2026, incluso un jefe de equipo rival. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: Williams continua con las cancelaciones por problemas del monoplaza. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso Hoy: ESCÁNDALO - Preocupante pronóstico sobre el FUTURO del español. ::: LEER MÁS

F1: El nuevo kit de Lewis Hamilton 2026 ya está disponible en el primer lanzamiento de Ferrari. ::: LEER MÁS

ESCÁNDALO: Preocupante pronóstico sobre el FUTURO de Fernando Alonso
Aston Martin

  • hace 14 minutos
F1 Hoy: Fernando Alonso recibe preocupante pronóstico; Lewis Hamilton hace nuevo lanzamiento en Ferrari
Formula 1

  • 3 hours ago
Leclerc CAMBIA de deporte y deja la F1
Ferrari

  • Hoy 08:35
Hamilton presume de su italiano...pero de la PEOR manera posible
Ferrari

  • Hoy 08:29
¿Mercedes es el máximo favorito? Antonelli da PREOCUPANTE pronóstico
Mercedes

  • Hoy 08:20
¿Nuevo ingeniero de carrera de Hamilton? Ex estrella de McLaren, con destino a Ferrari
Lewis Hamilton

  • Hoy 08:12
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
5.000+ views

  • 16 enero
 Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
2.500+ views

  • 23 enero
 ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes
2.500+ views

  • 21 enero
 Fernando Alonso HUNDE A FERRARI en su crisis de 2026
2.500+ views

  • 23 enero
 Alonso cumple el SUEÑO de Adrian Newey en Aston Martin
2.500+ views

  • 12 enero
 F1 Hoy: Fernando Alonso es arruinado por Aston Martin; Lewis Hamilton abandona Ferrari
2.500+ views

  • 26 enero

