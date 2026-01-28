F1 Hoy: Fernando Alonso recibe preocupante pronóstico; Lewis Hamilton hace nuevo lanzamiento en Ferrari

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 28 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso F1: Todos respaldan al español para el título de 2026, incluso un jefe de equipo rival. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: Williams continua con las cancelaciones por problemas del monoplaza. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso Hoy: ESCÁNDALO - Preocupante pronóstico sobre el FUTURO del español. ::: LEER MÁS

F1: El nuevo kit de Lewis Hamilton 2026 ya está disponible en el primer lanzamiento de Ferrari. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado