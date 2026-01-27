El inesperado RIVAL que prefiere a Alonso como campeón antes que su propio equipo

Un directivo rival de la F1 expresó su deseo de ver a Fernando Alonso coronarse campeón mundial si su propio equipo no consigue ganar.

El piloto, de 44 años, se prepara para disputar su vigésima tercera temporada en la máxima categoría. Aunque es bicampeón, su último título llegó en 2006.

El español ostenta el récord histórico con 425 participaciones en Grandes Premios y 32 victorias a su nombre. Sin embargo, desde el Gran Premio de España de 2013 no ha vuelto a saborear la victoria, y muy pocas veces ha estado a punto de sumar un triunfo en los últimos años, lo que genera inquietud sobre sus resultados recientes.

En 2023, al incorporarse a Aston Martin, Alonso consiguió ocho podios, lo que alimentó la esperanza de poner fin a su sequía de victorias. No obstante, las dos temporadas siguientes han resultado poco fructíferas, ya que a pesar de superar a su compañero Lance Stroll, el equipo sigue estancado en el medio de la parrilla.

La mirada se vuelve hacia 2026, cuando se esperan importantes cambios reglamentarios que podrían transformar el panorama competitivo. Con estas nuevas normas, existe optimismo de que tanto Alonso como Aston Martin puedan luchar en las primeras posiciones de la clasificación.

El exdirector Flavio Briatore, actualmente asesor ejecutivo en el antiguo equipo Alpine de Alonso, envió sus mejores deseos al piloto. En declaraciones a Mundo Deportivo, Briatore recordó lo impresionante que fue el joven Fernando, comparándolo con leyendas como Senna o Schumacher, y afirmó: «Si no ganamos, entonces Alonso debería ganar, 100%».

¿Puede Alonso ganar otra carrera?

Al final de la temporada 2026, Alonso se enfrentará a la decisión de retirarse o continuar, ya que su contrato concluye en ese momento.

El veterano ha adelantado que abandonará las pistas si Aston Martin no le ofrece un coche capaz de pelear por podios y victorias; pero si el equipo sigue en el medio campo, es posible que decida prolongar su carrera.

Aston Martin apuesta a convertirse en un contendiente al campeonato en pocos años. Recientemente, han sumado a la plantilla a la leyenda del diseño Adrian Newey y al exestrella de Ferrari Enrico Cardile, acciones que refuerzan sus ambiciones. Además, a partir de 2026 contarán con una nueva asociación con Honda, fabricante que ha cosechado éxitos junto a Red Bull en los últimos años.

Con base en Silverstone, el equipo espera ver mejoras en su rendimiento de manera pronta, lo que sin duda favorecería a Alonso. Mientras tanto, el piloto continúa demostrando su inquebrantable espíritu y compromiso en cada carrera, dejando abierta la posibilidad de añadir más victorias a su ilustre carrera.

