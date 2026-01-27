close global

Carlos Sainz Jr.

Williams ARRUINA la temporada de Sainz

Nazario Assad De León
Carlos Sainz Jr.

Williams continúa con su racha de malas noticias, y ahora ha cancelado la presentación física de su coche de 2026

La presentación se llevará a cabo en un evento virtual el próximo 3 de febrero, pero en un evento muy lejano a lo que planeaba Williams.

De este modo, lo que parecía el inicio de una temporada de consolidación para Williams se ha tornado en unas semanas de pesadilla.

Tanto Carlos Sainz como Alex Albon se mantienen a la espera de poder subir a su nuevo monoplaza y poder sentir cómo funcionará con las nuevas regulaciones.

Retrasos en Williams

El equipo Williams F1 ha decidido no participar en las pruebas de shakedown en Barcelona la próxima semana, según explicó en un comunicado dirigido a GP Fans.

“Hemos sufrido retrasos en el desarrollo del FW48 mientras seguimos trabajando para sacar el máximo rendimiento. En su lugar, realizaremos varias pruebas, incluyéndolo en un programa VTT con el coche 2026, para prepararnos para la primera test oficial en Bahrein y, posteriormente, para la carrera inaugural en Melbourne. Agradecemos a todos nuestros fans por su apoyo y esperamos volver a la pista en pocas semanas”, afirmaron.

Además, circulan rumores de que el FW48 está teniendo problemas para superar los crash-tests, aunque el equipo aún no ha confirmado dicha información.

