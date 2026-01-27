Hamilton realiza nuevo LANZAMIENTO con Ferrari F1

Lewis Hamilton regresa a Ferrari justo a tiempo para la primera carrera de la temporada 2026, a menos de dos meses del inicio.

El siete veces campeón fue visto en Fiorano con el nuevo uniforme del equipo y se espera que hoy, martes 27 de enero, se suba al volante del SF-26 para dar su primera vuelta durante el shakedown privado en Barcelona.

Mientras la Scuderia intensifica los preparativos para la nueva temporada, es el momento ideal para equiparte con las últimas piezas oficiales del kit Ferrari F1, ahora disponibles en el F1 Store.

Además, el distribuidor oficial de la F1 ofrece la colección completa del año pasado, con varios artículos en oferta y descuentos adicionales por tiempo limitado.

¿Qué productos Ferrari 2026 puedes adquirir ahora?

Gorra Scuderia Ferrari 2026 Lewis Hamilton: £43

El primer artículo disponible es la gorra estilo trucker actualizada, en un vibrante rojo, que luce el icónico número 44 de Hamilton.

Haz clic aquí para conseguirla antes que otros fans

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Polo del equipo Scuderia Ferrari 2026: £81

En esta temporada, Ferrari apuesta por un toque de blanco en su tradicional livreo rojo, reflejado en el polo equipo PUMA 2026. Se trata de una de las primeras prendas de la nueva colección disponibles para los aficionados.

Haz clic aquí para comprar la primera camiseta polo oficial de Ferrari 2026

Gorra Scuderia Ferrari 2026 Charles Leclerc: £43

Hamilton se prepara para el próximo campeonato acompañado nuevamente por Charles Leclerc, y ambos vestirán el look oficial de Ferrari durante toda la temporada.

Haz clic aquí para asegurarte de tener la última edición de la gorra F1 de Leclerc antes de la octava temporada del piloto monegasco

Mantente atento al F1 Store, donde se irán dando a conocer más lanzamientos de la indumentaria Ferrari y nuevos productos 2026 provenientes de toda la parrilla.

Ten en cuenta que al comprar a través de cualquier enlace de producto en esta página, podríamos recibir una pequeña comisión de afiliado.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!