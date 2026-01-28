Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada

Sergio Pérez y los planes de Cadillac se han visto interrumpidos por culpa del motor Ferrari que usarán durante todo el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

El equipo estadounidense fue una de las escudería ausentes durante el segundo día de test en Barcelona. A pesar de que estuvieron presentes en el primer día, Checo y su escudería decidieron saltarse la actividad del martes.

Ahora, según @CadillacargF1, la razón fue la siguiente: "Cadillac decidió no salir a pista hoy para trabajar en los inconvenientes detectados ayer (que no impedían rodar).

"La idea es resolverlos de una sola vez esta semana y llegar a Baréin con todo listo para girar lo máximo posible y enfocarse en el rendimiento del coche", aseguraron en las últimas horas.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

