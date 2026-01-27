ATENCIÓN: Mercedes ALUCINA con el Cadillac de Checo Pérez

Sergio Pérez y Cadillac han dejado grandes impresiones en Mercedes tras el primer día de test de pretemporada para la F1 2026.

El equipo alemán lideró el primer día de pruebas y se espera que sean la referencia durante los próximos meses; sin embargo, George Russell le dijo a SkySports sus impresiones sobre otros equipos.

Esto fue lo que dijo el británico: "Estamos muy contentos con el día, pero la verdad es que quedé bastante impresionado con otros equipos. Los equipos con motor Red Bull, con una unidad de potencia completamente nueva, y son un equipo completamente nuevo en cuanto a unidades de potencia, tuvieron un día muy fluido con dos coches.

"Audi también hizo buenas vueltas. Haas fue el que más vueltas dio con un motor Ferrari. No es como en 2014, cuando la mitad de la parrilla se descompuso y tuvo muchos problemas.

"Creo que la Fórmula 1 ha evolucionado muchísimo desde entonces y el nivel es altísimo en todos los aspectos. Fue bastante impresionante ver a todos los equipos sumando tantas vueltas el primer día", señaló.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

