Checo Pérez le entrega la noticia MÁS ESPERADA a Ferrari para 2026

Ferrari recibió la notica más esperada para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1 gracias a Sergio Pérez y su trabajo con Cadillac en el primer día de pruebas de pretemporada.

De acuerdo con información revelada por Motorsport Italia, el equipo de Maranello recibió reportes positivos por parte de la escudería estadounidense sobre la fiabilidad del motor.

"En el garaje del Cavallino hay un cauteloso optimismo por los datos positivos recogidos sobre las unidades de potencia montadas en los monoplazas de los equipos de clientes: tanto la Haas con Esteban Ocon, como la Cadillac con Valtteri Bottas y Sergio Pérez parece que han podido rodar con regularidad sin acusar problemas técnicos graves.

"Según los rumores, los equipos habrían utilizado combustibles no homologados: según Motorsport.com, no habría habido un retorno a las gasolinas de derivación fósil como algunos han mencionado, sino más simplemente la FIA habría autorizado a los equipos a utilizar una especificación anterior a la presentada, para evitar los problemas de suministro que parecen estar al inicio de un nuevo ciclo técnico que introduce los combustibles sostenibles.

"La Scuderia saldrá el martes al campo en confrontación directa con la competencia: no se buscarán las prestaciones, sino la confirmación de los datos, también porque hay un alto riesgo de lluvia", señalaron.

¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026? Fabricante de motor Equipos Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

