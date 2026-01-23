ALERTA Checo Pérez: El SUSTO de Ferrari en su primera prueba con el motor 2026

Sergio Pérez y Cadillac han quedado en alerta luego de que Ferrari tuviera un gran susto en su primera salida a la pista con el motor que compartirán con el corredor mexicano en 2026.

Ferrari sufrió su primer percance en el circuito privado de Fiorano ya en la vuelta inaugural. Lewis Hamilton estrenó el nuevo SF-26, pero la escarlata máquina de Fórmula 1 se detuvo inesperadamente en medio de la pista.

Hoy, la Scuderia reveló oficialmente el SF-26, el coche que buscará victorias y el título mundial en la próxima temporada. Charles Leclerc y Hamilton continúan en el equipo tras un año decepcionante en el que ni una sola Gran Premio trajo la victoria, y el siete veces campeón ni siquiera alcanzó el podio en la Sprint de China.

Fue el turno de Hamilton para dar la primera vuelta con el SF-26 en Fiorano. Sin embargo, la emoción se desvaneció rápidamente: el piloto británico completó la recta principal, pero justo tras cruzar el puente, su coche se detuvo cerca de la entrada de los boxes.

Los mecánicos de Ferrari acudieron de inmediato para asegurar el vehículo y trasladarlo de vuelta al garaje. Puedes ver las imágenes haciendo clic aquí. Según explicó Sky Italia, Hamilton se detuvo deliberadamente para maximizar la distancia recorrida durante la prueba.

En un shakedown solo se permiten 15 kilómetros y, considerando que el circuito de Fiorano mide 2.976 metros, el reglamento admite un máximo de cinco vueltas. Queda por verse cómo se contabilizan más vueltas al detenerse intencionadamente.

Sound ON! 🔊 The SF-26 comes to life! pic.twitter.com/aC1M0K58V3 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

Relacionado: En imágenes: TODO lo que debes saber del NUEVO Ferrari para 2026

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!