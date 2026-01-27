close global

¿Ha vuelto Ferrari? Leclerc inicia ENCANTADO tras los test de pretemporada

Alessandro Lombardo
Charles Leclerc compartió sus impresiones tras probar por primera vez el Ferrari 2026… ¡y la sensación es muy positiva!

Ferrari presentó el SF-26 el pasado viernes, en un breve vídeo de 84 segundos en el que se pudo apreciar la nueva livrea en rojo y blanco.

Poco después, el equipo salió a pista en Fiorano durante su jornada de demostración, completando un recorrido máximo de 15 km.

La presentación contó con la presencia de altos cargos de la escudería, como el presidente John Elkann y el CEO Benedetto Vigna. Tanto Lewis Hamilton como Charles Leclerc tuvieron la oportunidad de experimentar el nuevo monoplaza.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Prueba inicial de Ferrari

Este año, los coches se han renovado por completo. Notarás que son más estrechos y, sin duda, no pasarás por alto el impresionante airbox del Racing Bulls.

Además, se espera un sinfín de debates en torno a la polémica de las regulaciones del motor. Sin embargo, el pasado viernes no se trató de comparar a los rivales ni de analizar el rendimiento absoluto, sino de que los pilotos se familiarizaran con sus nuevos coches.

Tras completar sus primeras vueltas, Leclerc reflexionó sobre la experiencia y dijo unas palabras que alegrarán a los aficionados: "Se siente realmente bien. Indudablemente, es un momento muy emocionante".

"Es difícil describir con exactitud lo que se experimenta en estas condiciones tan peculiares, medio lluviosas y medio secas. Pero todo salió según lo planeado, sin grandes imprevistos, y eso es fundamental en un día en el que apenas se realizan cinco vueltas. No se trata del rendimiento en sí, sino de comprobar que todos los sistemas funcionan correctamente. Y, en ese sentido, lo hicieron."

Por otro lado, la situación es muy distinta para Williams, que se perderá las pruebas de pretemporada en Barcelona. Aunque el equipo aún no ha ofrecido explicaciones, se comenta que todavía no han superado la prueba de choque obligatoria para poder participar.

