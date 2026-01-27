Bottas revela las palabras que Cadillac y Checo más querían escuchar

El compañero de Checo Pérez en Cadillac, Valtteri Bottas, muestra un gran entusiasmo por su regreso a la Fórmula 1 con el nuevo equipo de Cadillac.

El piloto finlandés, que debutará en 2026 para el escudería estadounidense, ya ha recorrido sus primeros kilómetros en el monoplaza y destaca la mentalidad del equipo. “Es maravilloso volver”, afirma Bottas sobre su reincorporación a la élite del automovilismo.

Cadillac formará parte de la parrilla en 2026 como el undécimo equipo, contando con Bottas y Sergio Pérez como duo experimentado.

Juntos suman más de 500 salidas en Grandes Premios. Durante la temporada de debut, el equipo utilizará motores y cajas de cambios de Ferrari, aunque ya tienen planes ambiciosos para desarrollar su propia unidad de potencia junto a General Motors a partir de 2029.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Motivación

Bottas destacó el ambiente que se respira en su nuevo equipo tras recorrer sus primeros kilómetros el pasado lunes.

“Me impresiona la actitud y la motivación de todos. El entorno es muy abierto y siento que puedo aportar mucho. Cuentan con una gran experiencia en el automovilismo y un hambre insaciable de triunfar. Estoy deseando formar parte de este proyecto y ayudarles a alcanzar sus objetivos”, comentó el finlandés.

El 26 de enero de 2026, Bottas puso a prueba la nueva máquina durante un shakedown en Barcelona, diseñado principalmente para depurar la configuración del vehículo. El piloto ya advirtió que, junto a las nuevas regulaciones técnicas que demandan coches más ligeros y compactos, el reto será considerable.

El equipo, dirigido por Graeme Lowdon, cuenta con una base europea cerca de Silverstone y su sede principal en Fishers, Indiana, por lo que el coche 2026 ya ha tenido su primer acercamiento al asfalto.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!