Bottas revela las palabras que Cadillac y Checo más querían escuchar

Cadillac presenta a Sergio Perez y Valtteri Bottas como pilotos

Nazario Assad De León
El compañero de Checo Pérez en Cadillac, Valtteri Bottas, muestra un gran entusiasmo por su regreso a la Fórmula 1 con el nuevo equipo de Cadillac.

El piloto finlandés, que debutará en 2026 para el escudería estadounidense, ya ha recorrido sus primeros kilómetros en el monoplaza y destaca la mentalidad del equipo. “Es maravilloso volver”, afirma Bottas sobre su reincorporación a la élite del automovilismo.

Cadillac formará parte de la parrilla en 2026 como el undécimo equipo, contando con Bottas y Sergio Pérez como duo experimentado.

Juntos suman más de 500 salidas en Grandes Premios. Durante la temporada de debut, el equipo utilizará motores y cajas de cambios de Ferrari, aunque ya tienen planes ambiciosos para desarrollar su propia unidad de potencia junto a General Motors a partir de 2029.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Motivación

Bottas destacó el ambiente que se respira en su nuevo equipo tras recorrer sus primeros kilómetros el pasado lunes.

“Me impresiona la actitud y la motivación de todos. El entorno es muy abierto y siento que puedo aportar mucho. Cuentan con una gran experiencia en el automovilismo y un hambre insaciable de triunfar. Estoy deseando formar parte de este proyecto y ayudarles a alcanzar sus objetivos”, comentó el finlandés.

El 26 de enero de 2026, Bottas puso a prueba la nueva máquina durante un shakedown en Barcelona, diseñado principalmente para depurar la configuración del vehículo. El piloto ya advirtió que, junto a las nuevas regulaciones técnicas que demandan coches más ligeros y compactos, el reto será considerable.

El equipo, dirigido por Graeme Lowdon, cuenta con una base europea cerca de Silverstone y su sede principal en Fishers, Indiana, por lo que el coche 2026 ya ha tenido su primer acercamiento al asfalto.

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

2896 votos

