ESCÁNDALO: Revelan la VERDAD sobre los problemas de Franco Colapinto en el test

Ha salido la verdad sobre los problemas que tuvo Franco Colapinto durante el primer día de los test de pretemporada para la campaña 2026 de la Fórmula 1.

A pesar de que la información proveniente del circuito en Barcelona, España es poca, se dio a conocer que el corredor argentino provocó la salida de una bandera amarilla por problemas en su monoplaza.

Una situación que generó preocupación entre los aficionados por la fiabilidad del motor mercedes; sin embargo, Motorsport-Total ofreció una actualización sobre lo sucedido con Colapinto.

"No hubo problemas de fiabilidad del motor. Ahora sabemos más sobre el "problema" que tuvo el coche de Franco Colapinto esta mañana. El coche simplemente se paró, estas cosas son "habituales" durante la pretemporada. Franco pudo volver a la pista rápidamente", informaron.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

