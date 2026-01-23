ESCÁNDALO: ¡Quieren FRENAR a Franco Colapinto en 2026!

Franco Colapinto ha sumado detractores que quiere frenarlo para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El ex piloto y presidente de GPDA, Alexander Wurz, ha manifestado su profunda preocupación ante lo que muchos consideran una maniobra polémica de Mercedes. El austríaco teme que aumentar la relación de compresión en los motores que usará Alpine pueda definir el destino del Campeonato Mundial de 2026.

Wurz asegura que Mercedes utiliza materiales que, al expandirse por el calor generado durante la conducción, permiten alcanzar una compresión real cercana a 18:1, lo que supone una ventaja competitiva notable.

El ex piloto estima que este truco se traduciría en un aumento de entre diez y quince caballos de fuerza, lo que se reflejaría en una mejora de tres a cuatro décimas de segundo por vuelta.

Un margen tan significativo que ni siquiera los pilotos más experimentados podrían neutralizar. "Esto podría decidir el campeonato mundial", afirmó Wurz en una entrevista a Krone Zeitung, advirtiendo que podríamos ser testigos de "escenas alucinantes" en la primera mitad de la temporada.

Alexander Wurz destaca que el nuevo sistema de gestión energética –con una distribución 50/50 entre motor de combustión y energía eléctrica– complica aún más el panorama, ya que los equipos novatos deben diseñar un sistema eficiente mientras que las marcas consolidadas cuentan con años de experiencia en tecnología híbrida.

Relacionado: SHOCK: Aseguran que la FIA va detrás del MOTOR de Franco Colapinto

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!