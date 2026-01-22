SHOCK: Aseguran que la FIA va detrás del MOTOR de Franco Colapinto

Franco Colapinto debería estar preocupado luego de que se informó que la FIA irá detrás del motor Mercedes de Alpine para 2026.

Según información revelada por The Race, podrían pronto llegar consecuencias para la unidad de potencia desarrollada por la escudería alemana y que será compartida con el equipo del corredor argentino.

"La reunión de la FIA que tendrá lugar el jueves contará con la presencia de expertos técnicos en motores y tiene como objetivo abordar las preocupaciones planteadas por Ferrari, Audi y Honda sobre una posible explotación del límite de la relación de compresión de la F1.

"Hay pocas expectativas de que se produzca algún cambio a corto plazo. Una fuente de un fabricante que conoce bien las discusiones que se están llevando a cabo a puerta cerrada sugiere que la mejor esperanza realista es que la FIA establezca directrices más firmes para que todos estén en sintonía para 2027.

"Sin embargo, se entiende que la FIA no quiere que el tema se prolongue hasta 2027, por lo que está evaluando una posible respuesta que podría entrar en juego este año", aseguraron.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

